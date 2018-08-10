ЕС не готов радостно бежать за Вашингтонским обкомом – Александр Хинштейн

Москва, , 18:09 — REGNUM Европа не стремится выполнять все установки США, считает советник главы Росгвардии Александр Хинштейн. Об этом он заявил 10 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Европа в подавляющем большинстве своих государств отнюдь не стремится к тому, чтобы радостно и дружно бежать за Вашингтонским обкомом, выполняя все их установки и воли, — сказал Хинштейн. — Мы видели имитацию выдворения наших дипломатов, когда американские власти требовали высылки максимального количества наших дипломатов из стран Европы, и та же самая Германия выслала, кажется, четырёх человек. Санкции — это в первую очередь вопрос экономический, а во-вторую политический. Европа, переживающая непростые времена и чувствующая на себе негативные последствия от двойных подходов США к проведению своей внешней политики и получающая прямой ущерб от этого, — она не заинтересована в наращивании этих экономических проблем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФ предлагают не ждать формального введения санкций и поспешить с превентивным ответом.

«Не стоит ждать формального введения уже объявленных американских санкций. Ответить надо сейчас и жёстко, — уверен депутат Вячеслав Никонов («Единая Россия»). — На войне как на войне. Нужно максимально избавиться от какой-либо зависимости от соперника и перестать ему помогать. А значит, ответ должен быть не только симметричным, но и превентивным».

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