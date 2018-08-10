«Максимум, чем могут грозить США, так это обнулением товарооборота с РФ»

Москва, , 17:46 — REGNUM Антироссийские санкции, анонсированные США, — это непродуманная вещь. Об этом 10 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Пока санкции анонсированы, и политическая составляющая тут играет большую роль, чем экономическая, — сказал эксперт. — На сегодняшний день это вещь непродуманная. Здесь остается вопрос для политической риторики. Максимум, о чём может идти речь, — это обнуление товарооборота между РФ и США. В 2013 году товарооборот был 40 млрд долларов, сейчас он 20 млрд. Если в ближайшие два года он потеряет ещё 20 млрд, это будет неприятно, но не смертельно для российской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова, реальный экономический ущерб российской экономике может нанести только запрет на покупку российского газа и нефти, причём если на запрет на покупку «чёрного золота» из РФ Европа и США ещё могут пойти, так как остаются поставки из Ирана и Саудовской Аравии, то от «голубого топлива» ЕС отказаться пока никак не может.