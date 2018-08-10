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В министерстве энергетики Казахстана объяснили рост цен на уголь

Экономика

В начале августа антимонопольное ведомство Казахстана выявило картельный сговор в сфере продажи угля

В министерстве энергетики Казахстана объяснили рост цен на уголь
Иван Шилов © ИА REGNUM
Уголь

Астана, 10 августа 2018, 17:42 — REGNUM  Резкий рост цен на уголь в Восточно-Казахстанской области связан с «надбавками» перекупщиков, сообщает 10 августа «Казинформ» со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

В ведомстве отметили, что стоимость угля для конечного потребителя зависит также от железнодорожных тарифов. Основной объем угля в Казахстане реализуется через товарную биржу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа антимонопольное ведомство Казахстана выявило картельный сговор оптовых продавцов угля в Восточно-Казахстанской области. Выявлено, что в картельном сговоре участвовали ТОО «Восток УгольПром», ТОО «Компания Тауасар», ТОО «Жигер-СТ», ТОО «ТК Багира», ТОО «ХалыкКомир».

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане выявили картельный сговор поставщиков угля

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