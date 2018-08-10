В министерстве энергетики Казахстана объяснили рост цен на уголь

Астана, , 17:42 — REGNUM Резкий рост цен на уголь в Восточно-Казахстанской области связан с «надбавками» перекупщиков, сообщает 10 августа «Казинформ» со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

В ведомстве отметили, что стоимость угля для конечного потребителя зависит также от железнодорожных тарифов. Основной объем угля в Казахстане реализуется через товарную биржу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа антимонопольное ведомство Казахстана выявило картельный сговор оптовых продавцов угля в Восточно-Казахстанской области. Выявлено, что в картельном сговоре участвовали ТОО «Восток УгольПром», ТОО «Компания Тауасар», ТОО «Жигер-СТ», ТОО «ТК Багира», ТОО «ХалыкКомир».

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