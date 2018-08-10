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На Кубани готовятся к переработке 10 млн тонн сахарной свеклы

Экономика

В регионе уже заработали сахарные заводы

На Кубани готовятся к переработке 10 млн тонн сахарной свеклы
Rasbak
Убрка сахарной свеклы

Краснодар, 10 августа 2018, 17:26 — REGNUM  В 2018 году в Краснодарском крае планируется переработать не менее десяти миллионов тонн сахарной свеклы. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в пресс-службе администрации края.

Как сообщил представителям СМИ губернатор Вениамин Кондратьев, Краснодарский край первый в стране приступил к производству сахара: на четыре завода в Новокубанском, Ленинградском, Гулькевичском и Курганинском районах поступило 88 тысяч тонн сырья, уже выработаны первые пять тысяч тонн сахара. Глава региона подчеркнул — Краснодарский край сохраняет лидерство в этом направлении.

В этом году ожидается увеличение объемов переработки: по словам губернатора, заводы края провели модернизацию, общая сумма инвестиций составила более трех миллиардов рублей.

В 2017 году урожай сахарной свеклы в регионе составил 9,9 млн тонн. В 2018 году в крае под эту культуру отдали 203 тыс. га, увеличив посевные площади более чем на три тысячи гектаров.

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