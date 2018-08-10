Расчет за импорт из Китая в Таджикистан переходит с доллара на рубль

Душанбе, , 17:22 — REGNUM Бизнесмены из Таджикистана предпочитают рассчитываться с китайскими партнерами в российских рублях, пишет «Радио Озоди». По словам таджикских предпринимателей, их коллеги в КНР не против перехода на рубль в расчетах.

Подобная ситуация сложилась в результате затянувшегося дефицита американской валюты в Таджикистане.

«Российские рубли легче найти в банках. Но для совершения валютных операций необходимо было разрешение Национального банка», — цитирует интернет-издание слова представителя таджикского бизнес-сообщества.

Тем временем в Национальном банке Таджикистана заявляют о том, что нет никаких препятствий для ввоза товаров из Китая за российские рубли, если обе стороны сделки устраивает расчет в российской валюте.

«Если продавец (китайский предприниматель) согласен продать свой товар за российские рубли, то покупатель (таджикский предприниматель) может без каких-либо препятствий расплатиться с ним рублями. Для осуществления подобной сделки разрешения Нацбанка не нужно», — заверил «Озоди» источник в таджикистанском регуляторе.

Напомним, что в Таджикистане не первый год наблюдается нехватка наличных долларов. В большинстве банков страны просто не проводятся операции с американской валютой, а там, где ее покупка возможна, доллар отпускается в ограниченных количествах.

Отметим, что о целесообразности перехода на сделки в рублях по крайней мере во взаимном товарообороте с Россией сообщил министр торговли и экономического развития республики Негматулло Хикматулозода. По его словам, это помогло бы избегать рисков от колебаний по другим иностранным валютам.

«Учитывая, что большую часть внешнеторгового оборота с Россией составляют импортные поставки в республику, считали бы целесообразным и выгодным осуществлять взаиморасчеты по этим операциям в российских рублях», — заявил министр в интервью РИА Новости.