Краснодару определят стратегию развития на 11 лет

Краснодар, , 17:16 — REGNUM В Краснодаре стартовала работа над стратегией развития города на 11 лет — до 2030 года. 10 августа, сообщила пресс-служба мэрии, состоялась первая сессия в рамках разработки проекта. Контракт на разработку проекта выиграло краснодарское представительство британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young. Стоимость контракта составляет 10,2 млн рублей. В итоге проект должен содержать четкий план развития города на ближайшие годы.

«Работа над стратегией предстоит большая и сложная, но главное — результат. Нам важно получить выполнимый, поэтапно структурированный документ. Полноценное руководство к действию. Конечно, при этом наша стратегия должна «вписываться» в стратегию развития Краснодарского края», — сказал глава города Евгений Первышов.

Он также сообщил, что цель создания проекта и его реализации, в конечном счете — комфорт жителей и экономическое развитие города, переход на новый, более высокий уровень управления.

Руководитель проекта, старший менеджер компании «Эрнст энд Янг» Евгений Панасенко сообщил, что специалисты уже провели мониторинг на основе мнения горожан и экспертов, выявили проблемные моменты: основные проблемы города сегодня — это транспортная логистика, состояние и развитие улично-дорожной сети, инженерной и социальной инфраструктуры.

На первом этапе разработки проекты предстоит определить стратегические приоритеты, цели, задачи, затем — разработать мероприятия и механизмы по их реализации, сформировать проекта стратегии.

На третьем этапе состоятся публичные слушания по обсуждению проекта — как ожидается, Стратегию развития Краснодара представят для обсуждения горожанам в начале 2019 года.