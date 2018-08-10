Имущество «Тюменьагропромбанка» идёт с молотка

Тюмень, , 17:21 — REGNUM Агентство по страхованию вкладов распродаёт имущество «Тюменьагропромбанка» на общую сумму 980 млн рублей. Торги будут проведены на электронной площадке АО «Объединенная Торговая Площадка» с 12 сентября по 13 ноября 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На аукцион выставлено имущество на сумму 980 млн рублей — автомобили, бронированные машины, нежилые помещения и земельные участки, счётчики банкнот и банкоматы. А также права требования с 23 юридических лиц на общую сумму 925 млн рублей.

Напомним, ЗАО «Тюменьагроппрмбанк» было официально объявлено банкротом 18 февраля 2015 года. До этого Центробанк отозвал у него лицензию. Функции конкурсного управляющего банком возложены на Агентство по страхованию вкладов.

До отзыва лицензии владельцы банка предоставляли ничем не обеспеченные кредиты юридическим лицам, у которых не было имущества и доходов для обеспечения займа. Также контролирующие банк лица перечисляли деньги третьим лицам под видом приобретения ценных бумаг и исполнения договора оказания рекламно-информационных услуг. Общая сумма выведенных из «Тюменьагрпромбанка» денег составляет 1,15 млрд рублей.

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