Урожай зерновых в Крыму по сравнению с 2017 годом снизился в два раза

Симферополь, , 17:07 — REGNUM В Крыму собрали 906 тысяч тонн ранних зерновых, что почти в два раза меньше показателей прошлого года — 1,73 миллиона тонн. Об этом 10 августа сообщил сегодня министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«Уже убрали более 548 тысяч гектаров. Средняя урожайность составила 16,5 центнера с одного гектара. В прошлом году средняя урожайность составляла 32 центнера с гектара», — отметил министр.

По его словам, уборка поздних зерновых и технических культур продолжается, на данный момент аграрии убрали 18% от плановой площади.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильной жары и засухи в шести из 14 сельскохозяйственных районов полуострова в начале лета был введён режим ЧС. Сумму прямого ущерба оценили в 250 миллионов рублей. В министерстве сельского хозяйства РК отмечали, что в случае нехватки урожая власти используют запасы интеграционного фонда или попросят о помощи соседние регионы.

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