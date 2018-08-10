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Член Совфеда РФ обосновал, почему РФ следует отказаться от доллара

Экономика

Засилье американской валюты стало очень опасно для суверенитета любой страны

Москва, 10 августа 2018, 17:18 — REGNUM  Ограничение хождения доллара для российских компаний, которые находятся на мировых рынках, очень опасно. Об этом 10 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил член Совета Федерации РФ Игорь Морозов, объясняя, почему РФ стоит отказаться от использования американской валюты.

«Это философия укрепления мировых финансов, — пояснил Морозов. — На сегодняшний день эта проблема встаёт не только для РФ, но и для многих других государств. Уже открыто обсуждается опасность работы с долларом на таких международных площадках, как БРИКС и ШОС и президент РФ Владимир Путин открыто сказал, что вопрос поставлен на повестку дня. И не только нами».

По мнению Морозова, засилье доллара чрезвычайно опасно для суверенитета любого государства.

«Что такое ограничение хождения доллара для российских компаний, которые находятся на мировых рынках? — поинтересовался сенатор. — Это очень опасно. Нужно переходить в пул национальных резервных валют. То, что сделано в БРИКС. И Путин не зря сказал, что мы развиваем эту модель».

Напомним, что 9 августа член Совета Федерации Игорь Морозов предложил в качестве ответа на санкции США против России отказаться от использования доллара.

«Конечно же, мы должны ответить и в первую очередь отказаться вместе с нашими партнёрами по целому ряду экономических и интеграционных группировок от доллара и перейти на национальную валюту, — сказал Морозов. — Это то, о чём шла речь на последнем саммите БРИКС».

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