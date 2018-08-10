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СМИ Китая: Российская экономика продолжает нести финансовые потери

Экономика

В Китае комментируют продолжающийся отток капитала из российского частного сектора

Пекин, 10 августа 2018, 17:02 — REGNUM  В Китае обращают внимание на ускоряющийся отток капитала из российской экономики, который, как сообщает 10 августа Синьхуа со ссылкой на сообщение ЦБР, в частном секторе за первое полугодие 2018 года вырос в 2,5 раза в годовом исчислении.

СМИ КНР цитируют следующий фрагмент из сообщения ЦБР: «Сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами».

Отмечается, что в абсолютных цифрах отток капитала из российской экономики в текущем году составляет 21,5 млрд долларов и продолжает тенденцию, которая сложилась уже несколько лет назад. Так, по итогам 2017 года чистый отток капитала в 1,6 раз превысил соответствующие показатели 2016 года и составил 31,3 млрд долларов.

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Макроэкономика России
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