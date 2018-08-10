Экономист объяснил, какие санкции на самом деле угрожают экономике РФ

Москва, , 17:23 — REGNUM Реальный экономический ущерб российской экономике может нанести только одно — запрет на покупку российского газа и нефти. Об этом 10 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя усиливающееся санкционное давление на РФ.

«Если российскую нефть заменить можно (по иронии судьбы, саудовский, иранский и российский сорта нефти очень похожи), то российский газ для примерно трети Европы физически заменить нечем, — сказал Хестанов. — Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария и частично Германия, Австрия, Северная Италия, все республики бывшей Югославии и Турция — это страны, которые очень сильно зависят от российского газа, и заменить его пока невозможно».

В то же время он обратил внимание на то, что до 2020 года действительно жёстких санкций в отношении РФ не будет, так как только к концу 2019 года американские заводы по производству сжиженного природного газа выйдут на мощность в 100 млрд кубометров газа в год.

«Наш же экспорт за пределы СНГ за прошлый (2017-й — прим. ИА REGNUM ) год составил 193 млрд кубов газа, — отметил в связи с этим Хестанов. — Соответственно, если будет возможность (у США — прим. ИА REGNUM ) покрыть процентов 60% российского экспорта, то чисто технически шансы ввести какие-то ограничения могут появиться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению ведущего аналитика Amarkets Артема Деева, новый пакет санкций США против РФ может стать серьёзным ударом для российской экономики.

«Это и есть полноценная экономическая война, которая началась в тот самый момент, когда Запад решил изолировать Россию», — уверен Деев.

По его словам, если США введут ограничения против российских банков, это затронет костяк всей национальной банковской системы.

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