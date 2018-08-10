Китай расширяет влияние в Белоруссии

Минск, , 16:44 — REGNUM В минском Институте экономики НАН Белоруссии состоялся китайско-белорусский семинар, в ходе которого экспертами обсуждались пути активизации сотрудничества в рамках инициативы «Одного пояса и одного пути», с выдвижения которой в эти дни исполняется пять лет, сообщает 10 августа Синьхуа.

С китайской стороны организатором семинара выступил Китайский институт развития в г. Шэнчжэнь (южная провинция Гуандун).

Перед собравшимися выступил посол КНР Цуй Цимин, отметивший важность двустороннего сотрудничества. Дипломат подчеркнул, что Белоруссия активно участвует в строительстве «Пояса и пути», совмещает с ним свою стратегию экономического развития, что позволяет ей стать его важной узловой площадкой на пути в Европу.

Посол особо остановился на важности развернутого вблизи Минска технополиса «Великий камень», являющегося для китайских компаний самым крупных из зарубежных проектов.

В свою очередь представитель НАН Александр Коваленя подчеркнул не только экономическое, но и концептуально-философское значение «Пояса и пути» для международных отношений.

В ходе семинара отмечены успехи двустороннего взаимодействия в таких сферах, как инфраструктурное строительство, промышленные инвестиции и финансовые услуги, свободная торговля и т. д.