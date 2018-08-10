Пятница, 10 Августа 2018 года
17:53:52 МСК

Китай расширяет влияние в Белоруссии

Экономика

Проект «Великий камень» превращается в форпост «мягкой силы» КНР на западе постсоветского пространства

Минск, 10 августа 2018, 16:44 — REGNUM  В минском Институте экономики НАН Белоруссии состоялся китайско-белорусский семинар, в ходе которого экспертами обсуждались пути активизации сотрудничества в рамках инициативы «Одного пояса и одного пути», с выдвижения которой в эти дни исполняется пять лет, сообщает 10 августа Синьхуа.

С китайской стороны организатором семинара выступил Китайский институт развития в г. Шэнчжэнь (южная провинция Гуандун).

Перед собравшимися выступил посол КНР Цуй Цимин, отметивший важность двустороннего сотрудничества. Дипломат подчеркнул, что Белоруссия активно участвует в строительстве «Пояса и пути», совмещает с ним свою стратегию экономического развития, что позволяет ей стать его важной узловой площадкой на пути в Европу.

Посол особо остановился на важности развернутого вблизи Минска технополиса «Великий камень», являющегося для китайских компаний самым крупных из зарубежных проектов.

В свою очередь представитель НАН Александр Коваленя подчеркнул не только экономическое, но и концептуально-философское значение «Пояса и пути» для международных отношений.

В ходе семинара отмечены успехи двустороннего взаимодействия в таких сферах, как инфраструктурное строительство, промышленные инвестиции и финансовые услуги, свободная торговля и т. д.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Белорусско-китайские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить