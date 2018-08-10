Узбекистан и Индия договорились сотрудничать в сфере ИКТ

Ташкент, , 16:27 — REGNUM Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и министерство электроники и информационных технологий Индии договорились подписать меморандум о сотрудничестве, сообщает 10 августа издание UzRepost.

С 5 по 9 августа делегация Узбекистана посетила Нью-Дели. В рамках визита стороны договорились о сотрудничестве между учебными заведениями Индии и Ташкентским университетом информационных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Дели прибыла делегация Узбекистана, в которую вошли 40 представителей министерств и ведомств республики. Визит проходит в рамках подготовки к узбекско-индийской межправительственной комиссии.

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