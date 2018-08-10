Пятница, 10 Августа 2018 года
17:53:51 МСК

Узбекистан и Индия договорились сотрудничать в сфере ИКТ

Экономика

С 5 по 9 августа делегация Узбекистана посетила Нью-Дели, где обсуждались информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

Ташкент, 10 августа 2018, 16:27 — REGNUM  Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и министерство электроники и информационных технологий Индии договорились подписать меморандум о сотрудничестве, сообщает 10 августа издание UzRepost.

С 5 по 9 августа делегация Узбекистана посетила Нью-Дели. В рамках визита стороны договорились о сотрудничестве между учебными заведениями Индии и Ташкентским университетом информационных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Дели прибыла делегация Узбекистана, в которую вошли 40 представителей министерств и ведомств республики. Визит проходит в рамках подготовки к узбекско-индийской межправительственной комиссии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индию прибыла правительственная делегация из Узбекистана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить