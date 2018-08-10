Новым гендиректором НПО имени Лавочкина стал Владимир Колмыков

Москва, , 16:00 — REGNUM Пост генерального директора «НПО им Лавочкина» занял Владимир Колмыков, ранее возглавлявший Красноярский машиностроительный завод, сообщает 10 августа пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Решение о назначении было принято советом директоров предприятия. В свою очередь его огласил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. На своей странице в Twitter он написал, что НПО имени Лавочкина продолжит работу над лунной программой России и продолжит сотрудничество с европейскими предприятиями по проекту Экзомарс.

https://twitter.com/Rogozin/status/1027842594653569024

Колмыков окончил Красноярский политехнический институт, получив специальность «Экономика и организация машиностроительной промышленности». Он является кандидатом технических наук, профессором. До прихода на пост руководителя НПО имени Лавочкина занимал пост исполнительного директора «Энергомаша» (с февраля 2015 года), затем — должность первого заместителя генерального директора по техническому комплексу ФГУП ЦНИИмаш (с июня 2016 года) и гендиректора АО «Красмаш» (с октября 2016 года).

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