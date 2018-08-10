«Омеляну придется подать в отставку и ответить за разрушительные «реформы»

Киев, , 15:43 — REGNUM На Украине до сих пор обсуждают скандальную идею министра транспорта Владимира Омеляна прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 августа.

Так, политик и общественный деятель Виктор Медведчук отмечает, что дорог в стране нет, инфраструктурные проекты приказали долго жить, «Укрзализныця» дышит на ладан — зато «государственные мужи», называющие себя «реформаторами», одну за другой продвигают инфантильные, а главное, опасные, разрушительные для страны инициативы.

По мнению лидера «Украинского выбора — Права народа», закрыть границы для украинских граждан, использующих возможность выехать на заработки в Россию для того, чтобы прокормить свои семьи в стране, которая усилиями еврореформаторов погрязла в долгах, нищете, безработице, — это действительно апогей «реформаторской» мысли.

«Прежде чем продуцировать такие идеи, господину Омеляну, мыслящему в духе фонвизинского недоросля, не мешало бы как минимум изучить статистику. По данным Госстата, в 2017 году в РФ выехали 4,37 млн украинцев. Однако министр-недоразумение, человек-гиперлуп и покровитель лоукостов всея Украины, окончательно потеряв связь с реальностью, продолжает плодить идеи, которые, в случае их реализации, ударят по миллионам украинцев (тем, кто сегодня едет в Россию на заработки, и тем, кто хочет иметь возможность проведать родных, близких, учиться и путешествовать)», — напомнил Медведчук.

Подогревая антироссийские настроения в обществе и разжигая межнациональную рознь, Омелян пытается за завесой «игры в политику» скрыть свои экономические провалы на посту министра, утверждает лидер «Украинского выбора».

«Но как бы ни старался господин Омелян, украинцы ездили, ездят и будут ездить в Россию, укрепляя отношения между нашими странами, восстанавливая сотрудничество, развивая культурные, гуманитарные, экономические связи. И никакими запретами, никакими черными списками и санкционными мерами этот процесс не остановить», — уверен политик.

Он также убежден в том, что Омеляну придется подать в отставку и ответить за свои разрушительные «реформы».

"Как и остальным чиновникам-еврореформаторам из правительств Яценюка — Гройсмана — всем тем деятелям, которые, разрушив экономику, загнав страну в долговую кабалу, довели до нищеты миллионы украинцев, устроили пир во время чумы, получая миллионные зарплаты и премии, паразитируя на своем народе», — подытожил политик.

ИА REGNUM напоминает — 6 августа в одном из телеинтервью Омеляну задали вопрос, не планируется ли увеличение количества поездов в Москву, так как это направление является одним из самых прибыльных.

«Наоборот, мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — ответил чиновник.

Чуть позже он уточнил, что министерство инфраструктуры Украины предлагает правительству страны прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.

«По грузовому сообщению есть проблема не только в том, что «Укрзализныця» лишится существенных поступлений в ее бюджет, но и с международным законодательством, в частности, с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной торговой организации. А потому сейчас мы эту тему изучаем, но не продвигаем», — пояснил министр.

Предложения мининфраструктуры уже официально оформлены и направлены на рассмотрение в соответствующие ведомства. Комментариев от премьер-министра и президента Украины по этой инициативе в настоящий момент еще нет.

Согласно данным «Укрзализныци», рейтинг самых прибыльных поездов 2017 года возглавляют поезд № 5/6 «Киев-Москва» — 11 вагонов, 77% заселенности, 154 млн прибыли; а также поезд № 23/24 «Одесса — Москва» — 10 вагонов, 89% заселенности, 98 млн прибыли, также в первой пятерке поезд № 53/54 «Киев — Санкт-Петербург» — 11 вагонов, 65% заселенности, 20 млн прибыли. В компании отметили, что прибыльными являются и другие поезда в Российскую Федерацию: Хмельницкий — Москва, Львов — Москва, Ковель — Москва и Харьков — Москва.