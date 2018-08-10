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Итальянский экспорт растет за счет рынков вне ЕС

Экономика

За полгода объем экспорта, по предварительным данным, вырос на 4,6%

Рим, 10 августа 2018, 15:49 — REGNUM  Как ожидается, по итогам первого полугодия 2018 года объем итальянского экспорта в сравнении с показателями годичной давности вырастет на 4,6%, сообщает национальный институт статистики Istat в пятницу, 10 августа.

Значительная часть роста экспорта (3,7%) достигнута уже в 2018 году.

Рост экспорта достигнут в основном за счет торговли со странами вне ЕС (увеличение составило 8%), итальянский экспорт в страны ЕС вырос лишь на 2,1%.

В июне 2018 года быстрее всего рос экспорт транспортных средств (+47%), нефтепродуктов (+20,1%), фармацевтических препаратов и других лекарственных средств (+15,4%).

По предварительным оценкам, рост положительного сальдо торгового баланса (превышения экспорта над импортом) за год увеличится с 4,5 до 5 млрд евро. По итогам первого полугодия 2018 года Италия экспортирует товаров почти на 19 млрд евро больше, чем импортирует.

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Экономика Италии
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