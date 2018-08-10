«КамАЗ» поставит военным Узбекистана 1,1 тыс. грузовиков

Казань, , 16:02 — REGNUM В Самаркандской области Узбекистана компания «КамАЗ» в 10 раз увеличит производство грузовиков, которые отправятся в войсковые части республики, сообщает 10 августа издание РБК со ссылкой на акима (главу) Ташкентской области Гуломжона Ибрагимова.

По его словам, первая партия автомобилей «КамАЗ» составила 100 экземпляров. Они предназначались для ознакомления в Вооруженных силах республики. Завод уже выполняет заказ на 1,1 тыс. машин. Сборочные комплекты поставляются из России.

Ибрагимов добавил, что в Ташкенте планируется создать сервисный центр по обслуживанию грузовых автомобилей «КамАЗ».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года компания UzAutoTrailer начала производить грузовые автомобили «КамАЗ» в городе Джамбай Самаркандской области. На заводе было налажено производство 11 моделей автомобилей.

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