Киев повысит цену транзита газа в 10 раз после ввода «Северного потока − 2»

Киев, , 15:38 — REGNUM Эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич прогнозирует, что газотранспортная система Украины лишится рентабельности в случае запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом Марунич заявил 10 августа в эфире телеканала «112 Украина».

«Полной остановки транзита российского газа через территорию Украины не будет. Другое дело, что при текущем развитии событий, вероятно, что после 2019−2020 гг. транзит будет минимизирован до таких объемов, которые не позволят украинской газотранспортной системе функционировать на извлечение маржи. Повысив тарифы в 10 раз, не факт, что это повышение будет признано рыночным. Скорее всего, российский поставщик пойдет в арбитраж с иском. Ситуация достаточно серьезная», — пояснил Марунич.

Он считает, что у Киева нет плана действий на случай резкого снижения транзита российского газа.

«Меня больше всего беспокоит, что у украинских властей, профильных чиновников, нет никакого реалистичного плана действий на будущие периоды, если учитывать вероятность резкого снижения транзита», — добавил Марунич.

По его словам, президент России Владимир Путин «выдвинул неприемлемые для Киева условия».

«Он сказал, что если Украина пойдет на некое мирное урегулирование дела в Стокгольме, тогда Россия готова гарантировать сохранение транзита. Однако я напомню, что Киев выиграл второй иск по транзиту в отношении «Газпрома». После многочисленных заявлений президента Украины и бесчисленного количества заявлений целого ряда украинских чиновников о большой победе отказ и мировая выглядят совершенно фантастической историей. Поймите, никто от этого отказываться не будет. Сегодня российская и украинская стороны стоят на взаимоисключающих позициях. Еврокомиссия пытается их хоть как-то помирить. Время еще есть», — подытожил Марунич.

Как сообщалось, 16 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину и продолжить транзитный контракт с ней в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже.

9 августа лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук отметил, что у Киева есть возможность сохранить транзит российского газа через Украину после ввода «Северного потока — 2».

«С учетом прогнозов резкого увеличения потребностей ЕС (из-за роста европейской экономики, потери газодобычи в Норвегии и Нидерландах, массового отказа Европы от угля как топлива вследствие его негативного влияния на экологию) мощности украинской ГТС могут быть востребованы. Важный козырь Украины — то, что поставки газа через украинскую ГТС дешевле его покупки в США или Катаре. Шанс есть. Договариваться украинские чиновники не хотят, лишь обостряя напряженность в отношениях между Украиной и РФ, между Нафтогазом и Газпромом. Это путь к полной потере транзита газа через Украину. Времени для реального решения проблемы (хотя бы частичного сохранения транзита) осталось совсем мало», — предостерегает Медведчук Киев в своем блоге.

Напомним, «Северный поток — 2» — проект газопровода из РФ в Германию в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит «Газпрому». РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. газа в год).