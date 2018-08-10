«Молодёжь понимает, что надо работать сегодня, здесь и сейчас»

Черкесск, , 15:25 — REGNUM Отношение к повышению пенсионного возраста положительное, но не совсем, потому что поднятие возрастной планки для женщин на восемь лет — это, конечно, большой срок. Но тем не менее это вопрос актуальный и назревший. Если будут доработки законопроекта, в частности, добавлены льготные категории граждан — многодетные матери, родители детей-инвалидов и др., то в принципе решение властей правильное, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель Карачаево-Черкесской региональной благотворительной общественной организации по социальной поддержке и защите детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Мой Ангел» Светлана Байрамкулова.

По её словам, молодое население Карачаево-Черкессии в возрасте 30−35 лет с пониманием относится к предложению правительства РФ. Молодёжь осознает, что надо работать сегодня, здесь и сейчас, чтобы в будущем иметь достойные пенсии. Молодые люди относятся к такому шагу властей позитивно ещё и потому, что 55 лет — это шикарный возраст, многие люди работают почти до 70 лет.

«Законопроект о повышении пенсионного возраста актуальный, все это понимают, но требует определенных доработок и внесения изменений по категориям граждан тяжелого труда. Надо рассматривать возрастную планку, учитывая профессию человека и сферу его деятельности. Несмотря на все «но», вопрос о повышении пенсионного возраста в России рано или поздно всё равно был бы поднят», — высказала свое мнение.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»