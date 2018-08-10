В Госдуме призвали международные организации выступить против санкций США

Москва, , 15:24 — REGNUM США не ограничены в вопросе санкций и продолжают их вводить, потому что международные организации, которые призваны следить за соблюдением международных прав, никаких не реагируют на происходящее. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 августа.

Накануне американские власти заявили о вводе новых санкций против РФ с 22 августа. На такие действия США сразу отреагировал курс рубля — стоимость доллара 10 августа впервые за два года превысила 66 рублей.

«Весь санкционный передел, которым занимаются США, возможен, потому что все международные организации, которые призваны следить за соблюдением международных прав, в том числе и экономических, дистанцировались от происходящего и ведут себя как в тихом омуте. Но у всех этих международных организаций всё-таки есть сейчас возможность реабилитировать себя, если они выступят синхронно против санкционных приёмов США», — заявил Шхагошев.

По его словам, санкции США влияют не только на РФ, против которой они направлены, но на всю мировую экономику в целом.

«Фактически идёт торможение мировой экономики из-за санкционных войн, которые устраивают США. Международные организации, в том числе и европейские, определённо должны уже подключаться к процессу», — уверен Шхагошев.

Но, по его словам, в этом направлении уже есть некоторые положительные сдвиги. Например, последнее решение Европейской комиссии, наложившей вето на возобновление санкций США против Ирана.

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