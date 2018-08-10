ЕАЭС ограничит содержание антибиотиков в продуктах животного происхождения

Астана, , 15:25 — REGNUM С 14 августа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) начнут действовать нормы, которые позволят применять ограничительные меры в отношении продукции животного происхождения в случае превышения нормы содержания антибиотиков, сообщили 10 августа в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Допустимый уровень антибиотиков указывается в специальном перечне. Для определения этого уровня необходимо использовать только методы, вошедшие в перечень.

Напомним, 19 июля комитет охраны общественного здоровья Казахстана приступил к изъятию с рынков республики колбасной продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов. Из 1 241 пробы колбасы 285 не соответствовали требованиям технических регламентов. Во многих продуктах были найдены антибиотики.

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