Якутские энергетики отключили поселок от тепла из-за неуплаты 66 млн долга

Депутатский, Якутия, , 15:12 — REGNUM Поселок Депутатский‍ с населением около 3 тысяч жителей, больницами и детскими садами оказался полностью отключенным от теплоснабжения из-за неуплаты 66-миллионного долга и невыполненного обещания погасить его, сообщает 10 августа пресс-служба компании «Сахаэнерго».

"АО «Сахаэнерго» уведомляет о вводе полного ограничения теплоснабжения объектов поселка Депутатский с 9 августа 2018 года в связи с неисполнением обязательств потребителей по оплате тепловой энергии», — говорится в сообщении.

Энергетики подчеркнули, что проблема с дебиторской задолженностью обострилась еще в прошлом году, когда долг единой эксплуатационной службы Усть-Янского района составлял 13,3 млн рублей, а Усть-Янской Центральной районной больницы — 8,1 млн рублей. Тогда руководитель местной администрации гарантировал, что урегулирует вопрос до конца года.

Однако, поясняют энергетики, глава улуса так и не сдержал обещания, а долг не только не был погашен, но и существенно вырос.

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