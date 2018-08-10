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Правительство Украины стало выделять больше дотаций на помощь Донбассу

Экономика

Большинство организаций, помогающих жителям Донбасса, получают финансирование от международных организаций

Правительство Украины стало выделять больше дотаций на помощь Донбассу
Иллюстрация: Barksdale.af.mil
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Киев, 10 августа 2018, 15:11 — REGNUM  Организации, оказывающие помощь пострадавшим в ходе гражданской войны в Донбассе, стали больше получать средств от государства, говорится в исследовании «Общественного холдинга «Группа влияния», сообщает 10 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, в 2018 году 11% опрошенных организаций указали в качестве источника финансирования государство, тогда как в 2016 году так ответили только 4,3%. Еще 13,3% получают средства от пожертвований, а 49,3% — в виде грантов от международных организаций.

Опрос проводился через интернет в марте-апреле 2018 года, были опрошены представители 90 организаций по всей Украине.

Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается пятый год, и украинское правительство не намерено прекращать конфликт мирным путем.

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Война в Донбассе
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