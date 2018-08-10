Американские бизнесмены проявляют интерес к Индонезии

Атланта, США, , 15:24 — REGNUM Ряд американских бизнесменов штата Джорджия выразил заинтересованность в участии в проектах развития инфраструктуры в Индонезии на индонезийско-американском бизнес-форуме в Атланте, сообщает МИД Индонезии.

В бизнес-форуме приняли участие 50 американских и индонезийских предпринимателей.

Генеральный консул Индонезии Нана Юлиана в своем выступлении заявила, что экономическое сотрудничество между Индонезией и американским штатом Джорджия имеет очень хороший экономический потенциал. Сальдо торгового баланса на стороне Индонезии продолжает увеличиваться из года в год, достигнув 45,68% в конце 2017 года.

В одном штате Джорджия — около 500 крупнейших американских компаний, включая Coca Cola, IKEA, UPS и Delta Airlines.

Основными сильными сторонами штата являются сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, машиностроение, пищевая промышленность, информационные технологии и медицина.

Индонезия экспортирует в штат Джорджия птицу и рыбные продукты, растительное масло, каучук, одежду и аксессуары, мебель, электронные приборы и медицинское оборудование. Напротив, импорт Индонезии включает древесный порошок, хлопок, трикотаж, химию, ядерные реакторы, соль и прочее.

По случаю форума Нана Юлиана пригласила американских бизнесменов принять участие в индонезийской торгово-промышленной выставке Trade Expo Indonesia, которая пройдет 24−28 октября 2018 года в городе Тангеранг.

Согласно данным США, торговый оборот Индонезии со штатом Джорджия составил 1,7 млрд долларов США, экспорт Индонезии — 1,4 млрд долларов, а импорт Индонезии — 300 млн долларов.