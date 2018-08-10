Москва намерена отказать Минску в предоставлении кредитов

Лондон, , 15:04 — REGNUM С четвертого квартала 2018 года Россия приостанавливает предоставление кредитов Белоруссии. Кроме того, Москва намерена ограничить Минску беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа. Об этом говорится в протоколе изменений к двухстороннему межправительственному соглашению и пояснительной записке «Белнефтехима», пишет Reuters. Отмечается, что такое решение Москвы продиктовано потерями, которые несёт бюджет РФ.

Читайте также: Белорусская независимость против нефти и газа России

Речь идёт о временной блокировке перечисления Белоруссии двух траншей кредитной линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). В документе отмечается, что РФ ждёт компенсации за поставленные ранее в Белоруссию нефтепродукты.

«Так как это беспошлинные поставки — для России это выпадающие доходы. Сейчас идёт дискуссия, чтобы внести некие ограничительные меры для того, чтобы эту ситуацию исключить», — отметил источник издания в правительстве РФ.

Также в сюжете: Белоруссия надеется на рост товарооборота с Россией

Напомним, в 2016 году Евразийский фонд одобрил кредит Белоруссии на $2 млрд. К настоящему времени Минск получил пять траншей на $1,6 млрд и рассчитывал получить шестой в $200 млн в конце 2017 года, и седьмой, на ту же сумму, в первом квартале 2018 года. Однако фонд отложил выдачу шестого транша из-за того, что, по его мнению, Белоруссия не выполнила условия его предоставления.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия надеется на новый кредит от МВФ