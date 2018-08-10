Трамп защищает рынок ЕС от украинского транзита в пользу США — эксперт

Киев, , 15:03 — REGNUM Политический эксперт Янина Соколовская считает, что газотранспортная система Украина сможет сохранить около трети (до 30 млрд куб. м газа в год — ред.) от прежних объемов транзита российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом Соколовская заявила 10 августа в эфире телеканала «112 Украина».

В 2017 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) достиг рекордного с 2011 года показателя — до 93 млрд куб., что на 13% больше, чем в 2016 году. Это позволило Киеву заработать около 3 млрд долл.

«Если запустится «Северный поток — 2», мы сохраним треть (от прежних объемов российского транзита газа). Это дело не одного дня, возможно, власть в России сменится и этого потока не будет, потому что у него слабенькие экономические обоснования. Есть только политическое обоснование. Во-вторых, есть наши братья — датчане, которые, выторговывая для себя лучшие условия, пока не разрешают строительство. Происходит определенная задержка», — рассказала Соколовская.

По её словам, президент США Дональд Трамп выступает не только против «Северного потока — 2», но и против украинского транзита в ЕС.

«Мы слышим заявления Трампа, а он говорит, что выступает против поставок российского газа в Европу. Мы слышим, что он против «Северного потока — 2». Он также против украинского транзита. Он зачищает рынок, чтобы туда пошел сжиженный газ из США. У него свои американские экономические интересы. Тягаться с Трампом нам очень сложно. Меркель сейчас балансирует между Путиным и Трампом. В этой ситуации выигрывает третий — пока мы. Пока происходят споры, мы себе спокойно качаем транзитный газ. Но когда эти противоречия прекратятся, у нас будет очень непростая ситуация. Мы поднимем цены на транзит, но нас это не спасет», — подытожила Соколовская.

Как сообщалось, 9 августа лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук отметил, что у Киева есть возможность сохранить транзит российского газа через Украину после ввода «Северного потока — 2».

Напомним, 6 августа глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что не верит в сохранение транзита российского газа через Украину, если будет реализован проект «Северный поток — 2». Коболев считает, что Киеву нужно найти западного партнера для управления украинской газотранспортной системой и сохранения транзита российского газа.

«Я не верю, что через Украину будет прокачиваться газ, если «Северный поток — 2» будет реализован в формате, задуманном немцами и россиянами… Нельзя просто говорить Европе: откажитесь. Надо предлагать альтернативу. Альтернатива в том, что Украина будет делиться доходами от транзита с западными компаниями, которые, помимо доходов от транзита, дадут комфорт европейским потребителям и снимут те риски, о которых 15 лет рассказывает «Газпром», — что мы ненадежны, неэффективны и воруем газ… Есть партнеры в других странах, которые могут повлиять на это решение», — сказал Коболев.