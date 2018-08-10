СМИ: в Бурятии уволят почти 300 работников курорта «Аршан»

Улан-Удэ, , 14:52 — REGNUM В Бурятии набирает обороты скандал вокруг курорта «Аршан», расположенного в Тункинском районе.

Республиканские массмедиа сегодня, 10 августа, сообщили о том, что почти 300 работников курорта будут уволены, и это произойдет после решения, принятого 9 августа на заседании президиума бурятских профсоюзов.

«Коллектив курорта взбудоражен и негодует. Люди видят в последних событиях подготовку к продаже курорта компании известного политика и бизнесмена республики, экс-депутата Госдумы Иринчея Матханова», — пишет газета «Номер один».

Издание уточняет, что заседание президиума прошло в отсутствии лидера профсоюзов Бурятии Дмитрия Колмакова. Поэтому полной информацией он не владеет.

«Однако, по предварительной информации, принято решение о сокращении», — говорит Колмаков. Ранее он заявлял о том, что является противником продажи «Аршана».

Колмаков напомнил о предложении главы Бурятии Алексая Цыденова:

«Было предложение главы республики, которое зачитывалось на заседании совета, где предполагалось, что профсоюзы передадут в собственность республики два курорта при сохранении льгот для членов профсоюзов. Передадим безвозмездно, конечно. Я, однозначно, поддерживаю предложение главы Бурятии. Это наиболее оптимальный выход».

Однако совет принял решение о продаже курорта.

«Но продажа сегодня влечет ряд очень серьёзных, на мой взгляд, проблем, создают конфликтную ситуацию как внутри профсоюза, так и в Тункинском районе», — подчеркнул Колмаков.

Сообщалось, что в случае продажи курорта новый собственник планирует вновь принять на работу хотя бы часть уже работающих сотрудников.

«На курорте как раз таки числится 274 человека. То есть фактически под ударом сейчас весь штат «Аршана», — сообщает «Ариг Ус».

Напомним, по словам представителей «Байкалкурорта» (осуществляет непосредственное управление курортом «Аршан»), кризисная ситуация возникла из-за селя после разлива реки Кынгырга в 2014 году. На ликвидацию последствий стихийного бедствия потратили 53 млн рублей, резко сократился поток отдыхающих, сообщал Народный Хурал Бурятии.

Пока курорт принадлежит организации профсоюзов Бурятии.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Тункинского района, в августе текущего года в правительстве Бурятии прошло совещание по ситуации на курорте «Аршан».

Проблема в том, что на сегодняшний день котельная курорта, принадлежащая СКУП «Байкалкурорт», не готова к новому отопительному сезону. Счета учреждения арестованы, ремонт не проведён, топливо не закуплено. Между тем эта котельная отапливает более 200 квартир в селе Аршан Тункинского района.

Назвали в районной администрации и потенциального покупателя курорта — ООО «Байкалмедсервис» Иринчея Матханова. Уточняется, что он «готов приобрести предприятие со всеми долгами и гарантирует проведение всех мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду». Также компания заявила о готовности трудоустроить всех сотрудников курорта «Аршан» и сохранить бесплатный доступ к питьевым скважинам.

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