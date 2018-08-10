«Пересмотр пенсионного возраста — драйвер роста в социальном блоке»

Нальчик, , 14:45 — REGNUM Пенсионная система — важный элемент экономики любой страны и России в частности, который оказывает существенное влияние на её развитие. Поэтому любые действия и попытки её совершенствования следует рассматривать как комплексный план по стратегическому воздействию на экономический рост. Действия по изменению пенсионного возраста — лишь один из элементов общей задачи, депутат Совета местного самоуправления г.о. Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика), заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель молодёжного объединения «БИНОМ» Сергей Шестирублев.

По его мнению, изменение пенсионного возраста предопределит решение таких проблем, как трудовая дискриминация, вопросы по повышению квалификации и профориентации людей среднего и пожилого возраста, позволит предлагать дополнительные механизмы поддержки многодетных семей и дальнейшее снижение безработицы. Всё это касается главной проблемы, которая привела к изменениям в пенсионной системе, — демографической.

«Чтобы минимизировать социальные риски, стратегия изменения пенсионного возраста должна не только склоняться к фискальным показателям, но и вести к серьёзному совершенствованию законодательства. Для сохранения доверия граждан к социальным институтам государства необходимо широкое общественное обсуждение, чёткое и планомерное объяснение причин пересмотра пенсионного возраста в русле того, что предлагаемые изменения являются драйвером роста в социальном блоке — с одной стороны и ведут к повышению реальных доходов пенсионеров с другой», — высказал свое мнение Шестирублев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»