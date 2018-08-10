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«Укрспирт» стал членом британской Ассоциации торговцев вином и спиртом

Экономика

В компании надеются таким образом выйти на новые рынки сбыта

«Укрспирт» стал членом британской Ассоциации торговцев вином и спиртом
Цитата из х/ф «Ночь перед Рождеством». реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР
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Киев, 10 августа 2018, 14:45 — REGNUM  «Укрспирт» стал членом британской Ассоциации торговцев вином и спиртом, сообщает 10 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, еще в мае 2018 года украинская организация провела переговоры о вступлении в ассоциацию. В «Укрспирте» считают, что членство в ассоциации позволит украинскому монополисту выходить на новые рынки сбыта и налаживать новые контакты.

Напомним, в первом полугодии 2018 году «Укрспирт» экспортировал 424,29 тыс. т технического спирта.

Отметим, ранее «Укрспирт» объявил забастовку в семи регионах Украины. Протесты начались в связи с тем, что государственная фискальная служба Украины заблокировала счета компании из-за неуплаты налогов.

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