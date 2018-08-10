Ужесточение наказания за нарушение правил техосмотра вряд ли поможет

Москва, , 14:45 — REGNUM Проблема оформления диагностических карт без фактического проведения техосмотра действительно существует и существует довольно давно. Если оценивать предполагаемые нововведения, то для объективности их лучше разделить, считает ведущий юрист Европейской юридической службы Чермен Касохов.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах за нарушения при прохождении техсмотра транспортных средств. В частности, вводится видеозапись процедуры техосмотра и ужесточается ответственность за незаконную выдачу диагностических карт и сертификатов.

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Собственно, первое — это введение системы фото‑ и видеофиксации техосмотра. Тут всё двояко: с одной стороны это может стать хорошим инструментом контроля этой процедуры, так как только фото и видео материалы могут достоверно показать проводился техосмотр или нет.

Но с другой стороны — это вызовет большие затруднения для станций осмотра, ведь их надо привести в соответствие новым законам.

Что касается ужесточения наказания, то практика показывает, что в большинстве подобных случаев это оказывается нейтральным фактором, никак не сказывающемся на результате.

В целом, предполагаемые нововведения можно оценить как положительные. Насколько они окажутся эффективны — покажет время.

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