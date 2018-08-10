Костромское рыбное хозяйство будет увеличит производство вдвое

Волгореченск, Костромская область, , 14:44 — REGNUM Более 48 миллионов рублей получило из федерального бюджета костромское рыбоводное хозяйство «Волгореченскрыбхоз» за 2013−2018 года, сообщает пресс-служба губернатора области. Деньги были получены на модернизацию производства и закупку кормов.

Предприятие закупило новый посадочный материал и начало производство продуктов питания из канального и мраморного сома, карпа кои и тиляпии. Руководство компании обещает увеличить объемы производства в текущем году в два раза.

Справка ИА REGNUM. ОАО «Волгореченскрыбхоз» является одним из крупнейших рыбных хозяйств в России, который находится в городе Волгореченск Костромской области. Предприятие производит черную икру и выпускает живую, охлажденную и замороженную рыбу, рыбу холодного и горячего копчения, балык из осетрины. Ежегодно выпускается более 5 тонн осетровой икры.

Хозяйство выращивает осетра, карпа, форель и стерлядь. Поголовье рыб-производителей на текущий момент составляет 27 тысяч 852 штуки, из них осетра — 27 тысяч 067 штук.

На 1 июля 2018 года на предприятии трудилось 173 человека, со среднемесячной зарплатой в 23,1 тысячу рублей .