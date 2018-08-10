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Жители Казахстана задолжали государству более $75 млн налоговых выплат

Экономика

Сумма начисленных пеней за просроченную задолженность составляет $21,1 млн

Жители Казахстана задолжали государству более $75 млн налоговых выплат
Квентин Массейс. Сборщики податей. После 1501

Астана, 10 августа 2018, 14:43 — REGNUM  По состоянию на 1 августа 2018 года физические лица в Казахстане имеют налоговую задолженность в размере 19,4 млрд тенге ($54,5 млн), сообщили 10 августа в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана.

Согласно данным комитета, сумма начисленных пеней за просроченную задолженность составляет 7,5 млрд тенге ($21,1 млн). Общая сумма налоговых задолженностей с начала года увеличилась на 52%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года из-за долгов был ограничен выезд 690 529 граждан Казахстана. В республике судебные исполнители имеют право ограничить выезд граждан республики за границу из-за долгов.

Читайте ранее в этом сюжете: Около 700 тыс. граждан Казахстана не могут выехать за границу из-за долгов

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Экономика Казахстана
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