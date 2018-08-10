В Госдуме рассказали, как лучше изымать сверхдоходы у компаний

Москва, , 14:35 — REGNUM Прежде чем предлагать перераспределение сверхдоходов несырьевых компаний, нужно обеспечить возможность для инвесторов вложить средства в другие, не менее интересные и доходные отрасли экономики РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Накануне с предложением перераспределить сверхдоходы 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний выступил помощник президента РФ Владимира Путина Андрей Белоусов. По его расчётам, речь идёт о 513,7 млрд рублей, которые могли бы быть направлены на выполнение майских указов президента РФ, сообщили СМИ.

Российский союз промышленников и предпринимателей в ответ на это предложение отметил, что идея приведёт к массовому оттоку инвесторов из отраслей и из экономики РФ в целом.

«К предложениям такого рода надо относиться очень взвешенно и сто раз отмерить, прежде чем отрезать», — заявил Аксаков.

По его словам, вопрос перераспределения сверхдоходов от сырьевого сектора в инновационный сегодня обсуждается. Так, депутаты и правительство рассматривают разные варианты того, как использовать сырьевую ренту для развитие экономики и новых технологий.

«Но это нужно делать не административным путем, а с помощью налоговых режимов, административное изъятие будет не очень продуктивным», — уверен Аксаков.

Если же действовать так, как предложил Белоусов, то интерес инвесторов к российским компаниям может сократиться, а альтернативы для их вложений сегодня не так много, считает депутат.

«Очевидно, что инвесторы в нашей стране в основном вкладываются в отрасли, которые имеют сырьевой характер. И очевидно, что это делается с учётом тех доходов, которые эти отрасли дают. Поэтому изъятие доходов приведёт к тому, что интерес инвесторов к инвестированию в эти отрасли сократится. Другие интересные для инвесторов вариантов инвестирования найти пока сложно. Нужно дать другие варианты, а потом уже предлагать способы перераспределения сверхдоходов в другие направления развития экономики. Должен быть экономический интерес, а потом уже схема перераспределения средств», — отмечает Аксаков.

По его словам, сегодня следовало бы разработать такие варианты развития экономики, которые были бы интересны инвесторам. Так, например, если отрасль хайтека станет интересна для инвесторов, то они с удовольствием переключатся на вложения в неё, уверен депутат.

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