Черкесск, , 14:31 — REGNUM Как руководитель медицинского учреждения и после обсуждения в коллективе могу сказать, что отношение к повышению пенсионного возраста положительное. Сейчас очень много средств вкладывается в оснащение медучреждений — закупается новейшее оборудование, проводятся ремонты, пациенты проходят медосмотры, то есть здоровье нации находится под пристальным вниманием государства, заявила корреспонденту ИА REGNUM главный врач Медицинского учреждения «Черкесская городская детская больница» (г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика) Тамара Лайпанова.

По её словам, высокий уровень медицины, позволит увеличивать качество и продолжительность жизни будущих поколений. Кроме того, в сфере здравоохранения в основном медицинский персонал продолжает работать и после выхода на пенсию, они востребованы, поточу что это опытные и знающие свое дело специалисты, они передают опыт молодёжи, поэтому повышать пенсионный возраст надо.

«Значительно увеличение пенсионного возраста — это нестрашно, возраст будет повышаться постепенно, а не в одночасье и будет происходить параллельно с социальными программами, которые затрагивают и качество жизни населения, и зарплаты, и диспансеризацию и другие аспекты. Повышение будет проходить щадящее и медленно, тем более президент РФ Владимир Путин говорит, что если есть вопросы, они будут рассматриваться», — высказала свою точку зрения Лайпанова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»