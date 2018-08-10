На Украине осталось угля на 15 дней — «а потом будут искать виновных»

Киев, , 14:38 — REGNUM Запасов угля на складах украинских теплоэлектростанций в среднем хватит на 15 дней работы, сообщает 10 августа портал «Украина коммунальная» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно нормативов Минэнергоугля, на складах ТЭС и ТЭЦ должно быть 1,8 млн тонн угля (антрацита и газового). Однако по состоянию на 8 августа на складах оказалось всего 1,58 млн тонн — на 15% меньше нормы. При этом 1 сентября на складах должно быть суммарно 2,15 млн тонн.

Сегодня же ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщают, что премьер-министр Владимир Гройсман решил взять под личный контроль ситуацию в угольной отрасли.

«Это недопустимо, чтобы людям на шахтах месяцами не платили зарплаты, в то время как коррупционеры занимаются распилом госсредств», — приводится заявление Гройсмана.

Впрочем, официальных комментариев от правительства по данному вопросу нет.

Украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук считает, что столь низкий уровень запасов угля за два месяца до начала отопительного сезона — это вполне закономерно при отсутствии системной работы по балансировке рынков добычи угля, производства электроэнергии и потребления.

«Еще две недели назад, в конце июля, было видно проблему накопления угля на складах — о чем и было сказано. Прошло десять дней и минэнерго только сейчас заметил эту ситуацию. В то же время власти так тихо сообщают: осталось только на 15 дней угля. А что будет потом? А потом будут искать виновных. Кто-то меньше добыл уголь, кто-то меньше привез импортного угля, кто-то просто не ожидал, что будет зима», — анализирует ситуацию эксперт.

По мнению Корольчука, вина в этой ситуации в целом лежит на правительстве Украины, чиновники которого ожидают, что все «сбалансируется» само собой.

«Нарисовать» план накопления угля, добычи угля, объема потребления электроэнергии можно. Но какой от этого толк, если нет ресурса, чтобы его выполнить?» — задается вопросом эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 27 июля Гройсман заявил, что на государственных угольных шахтах за счет модернизации необходимо увеличить добычу, чтобы отрасль развивалась, а шахтеры не протестовали из-за долгов по зарплате. Он также сообщил, что в начале августа правительство ожидает от минэнерго комплексный план мероприятий, где должны быть отражены инвестиционные предложения, оценка эффективности использования имеющихся ресурсов и планы по аудиту.

«Мы должны выйти на стабильность в отрасли. Задача поставлена, я буду ждать конкретного доклада и конкретных результатов», — подчеркнул тогда Гройсман.