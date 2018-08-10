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Запрещён ввоз в Россию персиков и абрикосов из Сербии и Македонии

Экономика

Заражённая продукция была ввезена в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов

Запрещён ввоз в Россию персиков и абрикосов из Сербии и Македонии
moritz320
Персики

Москва, 10 августа 2018, 14:17 — REGNUM  В связи с поступлением на территорию России из Сербии персиков и абрикосов, заражённых опасными вредителями, с 15 августа Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз из Сербии и Македонии подобной продукции. Об этом сообщила 10 августа пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что заражённая продукция была ввезена в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов, подтверждающих ее безопасность. В ведомстве добавили, что ограничительные меры вводятся «до принятия сербской стороной исчерпывающих мер по недопущению экспорта зараженной продукции».

Также Россельхознадзор с 15 августа вводит временные ограничения на ввоз косточковых из Македонии — по той же причине.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала августа 2018 года пять случаев попадания на территорию РФ вредителей в продукции, ввезенной из Казахстана, выявили сотрудники Россельхознадзора. Данная продукция была произведена в третьих странах, уточнили в ведомстве.

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Сельское хозяйство
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