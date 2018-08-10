Фермерам Узбекистана расширили льготы

Ташкент, , 14:13 — REGNUM Стоимость аренды государственного имущества для фермерских хозяйств Узбекистана, занимающихся многопрофильной деятельностью, снижена в два раза, сообщает 10 августа издание «Подроюно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Отмечается, что освобожденные от налогов и платежей средства будут направлены фермерскими хозяйствами на повышение объемов выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции. Деньги также планируется направить на производство животноводческой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого сельским предпринимателям, оказывающим установленный перечень услуг, будут предоставлены налоговые льготы.

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