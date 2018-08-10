Многодетные свердловчане смогут получить 200 тысяч рублей вместо участка

Екатеринбург, , 14:07 — REGNUM В Свердловской области многодетные семьи смогут получить 200 тысяч рублей в качестве альтернативы предоставления земельного участка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Соответствующее постановление было принято правительством Свердловской области.

«Этот выбор должны сделать сами семьи, реально оценивая свои возможности вести жилищное строительство», — заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, что с 2012 года многодетным семьям Свердловской области предоставлено свыше 10 тысяч земельных участков. Еще порядка 5,9 тысячи участков планируется представить до 1 апреля 2019 года.

Отметим, что по данным местных изданий в очереди на получение участка, который положен по федеральному законодательству всем многодетным семьям, более десятка тысяч семей. Всего в регионе по данным на 2017 год более 47 тысяч многодетных семей.