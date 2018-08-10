Эксперты Узбекистана в сфере строительства: базальт вытеснит сталь

Ташкент, , 13:54 — REGNUM Преимущества строительных конструкций из базальта со временем вытеснят металлические конструкции из строительства, заявил эксперт министерства строительства Узбекистана, старший преподаватель Ташкентского архитектурно-строительного университета Жалолиддин Тохиров. Об этом 10 августа сообщает издание «Подробно.uz».

Эксперт отметил, что базальт устойчив к истиранию, влиянию щелочей и кислот, имеет высокие показатели термоизоляции, шумопоглощения, прочности, долговечности и экологичности. Тохиров добавил, что запасы этого минерала в Узбекистане хватит на многие годы. Данный вопрос отмечался на конференции в Ташкенте.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Узбекистане был разработан проект «Стратегии развития строительной отрасли до 2029 года». Документ учитывает международный опыт внедрения энергоэффективных технологий в сфере строительства.

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