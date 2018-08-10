Новый автобус ульяновского производства вышел на городской маршрут

Ульяновск, , 13:47 — REGNUM В Ульяновской области проводятся эксплуатационные испытания выпущенного в региона нового автобуса. Тестовый автомобиль, вмещающий в себя 42 пассажира, вышел на маршрут №43, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Запуск нового производства состоялся в начале 2018 года в рамках трёхстороннего меморандума о намерениях по производству автобусов. Документ подписали в июле 2017 года на международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и руководители АО «ИСУЗУ-РУС» и ООО «СИМАЗ».

Новый автобус проходит тестовое испытание на городском маршруте. Был выбран маршрут №43, следующий от проезда Нефтяников до улицы Ульяны Громовой.

«Автобус очень мягкий, удобный в управлении, маневренный, у него маленький расход на дороге — на 100 километров 18 литров топлива по городу. И пассажирам он нравится, многие заходят в салон, сразу говорят о том, какой он просторный и светлый», — отмечает водитель Иван Курмей.

По информации специалистов предприятия, автобус собран на агрегатной базе японского производителя грузовиков «Исузу», которые также изготавливаются в Ульяновске. У автомобиля высокие технические ресурсы, благодаря чему машина проходит без капитального ремонта до 1 млн км. Для пассажиров сконструрирован большой просторный салон с высокими потолками, с мягкими сиденьями. В базовую комплектацию также включены USB-подзарядники для мобильных устройств и возможность установки кондиционера.

«Мы показываем автобусы перевозчикам в разных городах, даем на тест-драйвы, собираем предварительные заявки. Проходят испытания во многих городах России, среди которых Екатеринбург, Челябинск, Сочи, Чебоксары, Владивосток, Москва, Самара. Первые семь автобусов уже используются во Владивостоке. Также поступают заявки на автобус по программе «Доступная среда», где будет низкопольный свес для маломобильных групп граждан», — пояснил заместитель директора по маркетингу и продажам ООО «СИМАЗ» Павел Виклейн.

Отметим, большая часть комплектующих производится на территории Ульяновской области. Заместитель председателя регионального правительства Андрей Тюрин отмечает, что автобус будет с лейблом «Сделано в Ульяновске», а сам завод является «для нас налогоплательщиком». И задача властей — поддержать данное производство:

«Сегодня мы совместно с региональным фондом развития и финансирования предпринимательства, предприятием и лизинговыми компаниями готовим программу, которая позволит выдавать займы до 3 млн рублей на 3 года под 3% годовых. На сегодняшний день это очень хорошие условия. Мы встречаемся с перевозчиками, обсуждаем, что необходимо для них, какие меры региональной и возможно федеральной поддержки необходимо подготовить для того, чтобы автобус мог более быстро занять рынок в Ульяновской области».

Отметим, первый прототип автобуса СИМАЗ был собран в октябре 2017 года, параллельно началась работа по испытаниям и сертификации. В этом году планируется выпустить порядка 250 автобусов. Первыми в серию войдут городские автобусы трёх комплектаций. Самая вместительная рассчитана на перевозку 53 пассажиров (14 мест для сидения), вторая — 46 пассажиров (19 мест для сидения), третья рассчитана на 42 пассажиров и имеет максимальное количество мест для сидения — 21. Все три версии автобусов сформированы с учетом пожеланий перевозчиков, для которых важно иметь на маршрутах автобусы различной вместительности, что позволит оптимизировать эксплуатационные затраты и повысить прибыль транспортных компаний.