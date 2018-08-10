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«Увеличение пенсионного возраста понятно, но процедура очень болезненная»

Экономика

Граждане надеются, что государство найдет другие источники для пополнения Пенсионного фонда РФ, заявил эксперт

Черкесск, 10 августа 2018, 13:46 — REGNUM  Ситуация с повышением пенсионного возраста крайне болезненная для населения, потому что для работающего пенсионера — это важная добавка к зарплате. В сложившейся ситуации вопрос не в том, что они раньше не смогут уйти на пенсию, а в том, что, имея возможность работать, они потеряют в доходах, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор газеты «День Республики» Евгений Кратов (Карачаево-Черкесской Республики).

В то же время мотивы правительства РФ понятны — нужно найти деньги на выплату пенсий, и их найти очень сложно. Экономически повышение пенсионного возраста понятно, но процедура очень болезненная для народа. Никто не спорит с тем, что необходимы изменения в пенсионной системе страны, но население надеется, что государство найдет какие-то другие источники для пополнения Пенсионного фонда РФ (ПФР) и решения проблемы.

«Затраты ПФР огромные, и средства где-то надо искать, это понятно. Вопрос — в источниках решения, для людей сложно, что этими источниками являются их доходы, и без того небольшие. Например, средняя зарплата в Карачаево-Черкессии 15 тыс. рублей, поэтому пенсия в 10 тыс. рублей для них —значительное подспорье. Как чиновник, я понимаю правительство РФ, но с точки зрения простого гражданина, повышение пенсионного возраста — это очень тяжело для людей», — высказал своё мнение Кратов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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