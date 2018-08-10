На Украине ждут небывалого урожая кукурузы

Киев, , 13:41 — REGNUM На Украине ожидается рекордный урожай кукурузы, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, сообщает 10 августа «Укринформ».

По его словам, вся информация об объемах урожая будет доступна 29 сентября.

Напомним, кукуруза является основной статьей экспорта зерновых Украины. Так, за первое полугодие 2018 года Украина экспортировала 18,6 млн т зерновых, из которых 12,1 млн т кукурузы — 65%. Оставшиеся крупные доли занимает пшеница — 5,8 млн т (31,2%) и ячмень — 0,4 млн т (3,8%).

Также в первом полугодии 2018 года 43,2% аграрного экспорта Украины пришлось на азиатские страны.

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