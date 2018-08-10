Япония выделила Узбекистану образовательный грант на сумму $2,3 млн

Ташкент, , 13:42 — REGNUM Министерство высшего и среднего образования Узбекистана и японское агентство международного сотрудничества (JICA) подписали грантовое соглашение на сумму $2,3 млн, сообщает 10 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на офис JICA в республике.

Выделенные средства будут направлены на обучение сотрудников исследовательских организаций, министерств, ведомств и государственных компаний Узбекистана в высших учебных заведениях Японии. Кандидаты отправятся в японские вузы в 2019—2022 годах.

Соглашение было подписано в рамках проекта по предоставлению стипендии для подготовки кадров (JDS).

Напомним, проект JDS был начат правительством Японии с 1999 года. Программа обучения направлена на формирование будущих лидеров в развивающихся странах. По данной программе обучение уже прошли 310 граждан Узбекистана.

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