Завод «ОДК-Климов» получил премию «Авиастроитель года»

Москва, , 13:27 — REGNUM Санкт-Петербургский завод «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) стал одним из победителей конкурса «Авиастроитель года-2017» благодаря разработке турбовального двигателя для новейшего вертолета Ми-171А2, сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что предприятие одержало победу в номинации «За успехи в разработке авиационной техники и компонентов (ОКБ года)». Премию и диплом конкурса были вручены генеральному конструктору завода Алексею Григорьеву.

Турбовальный двигатель ВК-2500ПС-03 — это современная модификация ВК-2500, которая обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками. В работе агрегата задействована электронная система управления и контроля с обратной связью. Комплекс работ по сертификации ВК-2500ПС-03 был завершен в 2016 году. В настоящее время двигатели этого типа серийно производятся на мощностях предприятия в Санкт-Петербурге.

Читайте также: Премию «Авиастроитель года» получила нашлемная система обучения летчиков