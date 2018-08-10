Спасение утопающих и провал госстратегии. Что показал кризис «Натали Турс»

Анастасия Громова, , 13:51 — REGNUM

Вариант «утопить» туроператора «Натали турс», похоже, стал единственным обсуждаемым в СМИ, тогда как в реальности он ничем туристам не поможет. Как и в целом не может решить проблемы туристов стратегия государства в выездном туризме.

То, что туроператор «Натали турс» попал в сложную ситуацию, выбрав неправильную стратегию на туристический сезон, это данность, которую никуда не денешь. Но странно, почему не обсуждаются варианты — как выбраться компании из комы, возможно даже и при помощи государства? И эксперты, и СМИ говорят только о «рубильнике», который нужно непременно включить, то есть, обанкротить компанию, напоминает директор по развитию Туристской ассоциации регионов России (ТАРР) Владимир Летик.

Эксперт поясняет, что фактически у туристов есть только 56 млн рублей на компенсацию их расходов: это деньги страховой компании «Ингосстрах», которая застраховала ответственность туроператора на 50 млн рублей, и 6 млн рублей, которые готова выделить ассоциация Турпомощь. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, которую цитирует «Интерфакс», туроператор должен туристам и партнерам $15 млн, тогда как в подготовленный компанией «Натали Турс» реестр вошло порядка 12 тыс. претензий по аннулированным турам.

Получается, что по каждому туру клиенты могут рассчитывать не более, чем на 4,5 тыс. рублей, подсчитали в РСТ. Или, считает Летик, по четыре рубля из каждый потраченных 100 — компенсация в 56 млн составляет всего 4% от объявленных самой «Натали Турс» невыполненных обязательств в 1,2 млрд рублей.

«Почему обсуждается только один вариант сейчас? Якобы банкротство — это панацея для тех туристов, которые попали в сложное положение вместе с туркомпанией. В данном случае я не оправдываю туркомпанию, я удивляюсь реакции общественности и однобокости оценки», — говорит Летик.

Тюрина назвала ситуацию с «Натали Турс» беспрецедентной для туристического рынка: компания, по ее словам, деньги получила, услуги не оказала, деньги не возвращает, об остановке деятельности не объявляет, банкротом быть не хочет, занимаясь поиском инвесторов.

Но, задумаемся, если вариант с банкротством компании — неважно, сама компания о нем объявит, или Ростуризм, получив после 3 сентября возможность исключить туроператора из реестра, это сделает — не вернет людям потраченное в полном объеме, то может быть, логично рассмотреть другие варианты?

Ни в коем случае не оправдывая «Натали Турс», посмотрим, что предлагает глава компании Владимир Воробьев. Он говорит о варианте с переносом: все путевки, которые были куплены в 2018 году, будут действительны в 2019 году. Кроме того, как уже говорилось, он ищет инвесторов и заявляет, что у него есть какие-то другие проекты, но какие именно — нигде не говорится.

«Может быть, дать ему шанс попробовать, ведь эти 56 миллионов никуда не денутся, они уже фактически забронированы на случай банкротств?», — предлагает Летик.

Ведь получается, говорит эксперт, что ситуация действительно беспрецедентная: компания еще пытается выплыть. Но «Натали Турс» еще и ярко показывает, что та стратегия, которую выбрало государство много лет назад в сфере выездного туризма, не работает: сейчас страховка туроператора не дает возможности решить проблемы туристов. Стратегия государства заключалась в том, что туроператорам в обязательном порядке полагалось купить страховку и вступить в ассоциацию «Турпомощь».

"Надо смотреть новые правила игры — и спасение только в этом. Сейчас мы понимаем, что попала туркомпания, и мы понимаем, что спасти те деньги, которые были вложены туристами, невозможно. И проверять компании нужно было раньше, а не когда дело дошло до края», — говорит эксперт.

Отмечу, что такие проблемы повсеместно: и в туризме, и в авиации и в банковской сфере. У государства есть методы, которые позволяют только снять напряженность, но не решить проблему. Например, в банковской системе, если смотреть со стороны клиента, точно также: есть ограниченный объем средств, которые могут вернуть при отзыве лицензии у банка физлица (1,4 млн рублей). Фактически, вкладчики в той же ситуации, что и туристы «Натали-турс». И деньги они получают зачастую далеко не те, что в реальности остались в банке.

Но нечестные банки, как и нечестные туркомпании убираются с рынка только после того, как правонарушение совершено, а средства вкладчиков и туристов выведены из организаций ее собственниками и надежно спрятаны. Государство пытается сделать что-то, но это большей частью происходит постфактум.

Получается, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих? Ведь ситуация складывается так, что до момента появления толп разгневанных клиентов или застрявших за рубежом туристов (как это было в случае с авиакомпанией ВИМ-Авиа) редко что-то делается. А существующие государственные механизмы лишь помогают снизить напряжение, но не решить проблему.

Возвращаясь к туристам, можно, конечно, предложить им страховать свои туры и авиабилеты при покупке. Но не получается ли в таком случае, что все риски несут вкладчики банков, туристы, юридические лица, которые покупают услуги или пользуются расчетными счетами? Собственники же бизнеса, который выглядит, как «священная корова», спокойно чувствуют себя до самого последнего момента — их не трогают, пока не прижмет.