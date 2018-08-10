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В Ташкентской области планируют собирать медицинских роботов

Экономика

9 августа в Казани состоялась встреча акима (главы) Ташкентской области Гуломжона Ибрагимова с главой Татарии

Ташкент, 10 августа 2018, 13:24 — REGNUM  Татария и Узбекистан планируют создать совместную компанию «Эйдос-Медицина», которое займется производством медицинских роботов-симуляторов, сообщили 9 августа в пресс-службе главы Татарии.

9 августа в Казани состоялась встреча акима (главы) Ташкентской области Гуломжона Ибрагимова с главой Татарии Рустамом Миннихановым. Стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

Предприятие по сборке роботов планируется открыть в Ташкентской области. Стороны также договорились наладить торговые связи — организовать оптовые поставки продуктов Ташкентской области в Татарию.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа делегация Узбекистана, прибывшая в Казань, посетила химическое производство «Казаньоргсинтеза». В рамках переговоров было отмечено, что в Ташкентской области планируется построить технополис «Химград».

Читайте ранее в этом сюжете: «Казаньоргсинтез» представил свою продукцию делегации из Узбекистана

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Робототехника
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