Успешный липецкий опыт тиражируется в российских регионах

Липецк, , 13:02 — REGNUM Региональный этап третьего Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ стартовал 9 августа в Липецкой области. Как сообщила пресс-служба областной администрации, подготовка к организованному Агентством стратегических инициатив смотру ведется с июня.

Создана региональная комиссия, которая рассматривает и отбирает лучшие практики по каждой из восьми номинаций. Они войдут в состав общей заявки от области. В состав региональной конкурсной комиссии вошли руководители исполнительных органов государственной власти области, администраций муниципальных образований, представители Агентства стратегических инициатив в регионе, общественных организаций, деловых кругов. Координатором конкурса в регионе является областное управление инвестиций и международных связей.

Церемония награждения победителей ежегодно проходит на Международном инвестиционном форуме в Сочи при участии правительства России, руководителей регионов и Агентства стратегических инициатив.

Липецкие проекты в 2016 и 2017 годах становились лауреатами смотра и были отобраны экспертным жюри для дальнейшего тиражирования в субъектах РФ. Так, на самом высоком уровне была отмечена организация шаговой доступности государственных и муниципальных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья в центрах «Мои Документы».

«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности сегодня является одной из приоритетных задач социально-экономического развития региона. Такая работа требует координированных действий всех органов власти, местного самоуправления, общественных организаций и бизнеса», — подчеркивает глава администрации области Олег Королев.