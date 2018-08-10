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Пересмотр налоговых льгот вряд ли коснется малого и среднего бизнеса

Экономика

Налоги, которые касаются малого и среднего бизнеса, в основном региональные, отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов

Санкт-Петербург, 10 августа 2018, 12:47 — REGNUM  Намерение министерства финансов пересмотреть перечень налоговых льгот и отменить те из них, которые будут сочтены неэффективными, не должно затронуть малый и средний бизнес, к которому относятся в основном региональные налоги, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 10 августа, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов.

Ранее в министерстве финансов сообщили о своем намерении составить полный перечень предоставляемых в настоящее время налоговых льгот и определить их эффективность. Если налоговые льготы не окупаются или работают менее эффективно, чем субсидии или госгарантии, они могут быть пересмотрены или отменены.

Малого и среднего бизнеса касаются по преимуществу местные региональные налоги — и, соответственно региональные же льготы. К примеру, единый налог на вмененный доход — прерогатива регионов.

Единый социальный налог тоже вряд ли будут пересматривать. Из других платежей можно говорить разве что о возврате НДС при отправке продукции на экспорт — мера, направленная на поддержку экспортоориентированных предприятий.

Вообще надо отметить, что в последнее время налоговая нагрузка на бизнес только растет. Последний пример — повышение НДС, которое скажется на всех потребителях. Хотя мы помним обещания не трогать налоговую систему в течение трех лет.

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Малый бизнес
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