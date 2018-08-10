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«Укргаздобыча» теряет чистую прибыль

Экономика

В 2017 году чистая прибыль компании увеличилась в 2,6 раза

«Укргаздобыча» теряет чистую прибыль
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Украина

Киев, 10 августа 2018, 12:46 — REGNUM  На 9,71% сократила «Укргаздобыча» чистую прибыль в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает 10 августа УНИАН.

Согласно сообщению, чистых доход компании увеличился на 1,72%, валовая прибыль сократилась на 8,46%. Себестоимость реализованной продукции выросла на 14,8%. Отмечается, что чистая прибыль составила 14,283 млрд гривен ($530 тыс.), валовая прибыль — 18,75 млрд гривен ($690 тыс.).

Напомним, в 2017 году чистая прибыль «Укргаздобычи» увеличилась в 2,6 раза по сравнению с 2016 годом — до 30,5 млрд гривен ($1,12 млрд).

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