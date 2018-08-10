Липецкие аграрии собрали 70% урожая зерновых

Липецк, , 12:41 — REGNUM В Липецкой области уборка зерновых в 2018 году почти в два раза опережает сроки жатвы 2017 года. Как сообщила пресс-служба областной администрации, валовой сбор превысил 2 миллиона тонн.

Убрано более 70% площадей. Средняя урожайность составляет 44,1 центнера с гектара. Например, в Лев-Толстовском районе убрано более 100 тысяч тонн зерновых нового урожая. В частности, на полях агрофирмы «Колос» уже убрано около 4 тысяч гектаров озимых из 6,5 тысячи гектаров обрабатываемых площадей, урожайность составила 42 центнера с гектара. На ток отправлено более 13 тысяч тонн зерна. Завершается уборка озимой пшеницы и ячменя, на очереди — рапс и лен. На уборке задействованы 17 комбайнов, четыре из которых прибыли из Краснодарского края.

«Главная задача сегодня — провести уборочную кампанию качественно. Наши труженики всегда добивались, чтобы область была полностью обеспечена продовольственным зерном», — заявил глава региона Олег Королёв.